Южный Урал будет увеличивать экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья

Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с торговыми представителями РФ в иностранных государствах: в Венгрии, Сербии, Польше, Казахстане, Вьетнаме и Турции. Обсуждались перспективы расширения рынков сбыта российских товаров, а также предстоящие визиты в Челябинскую область делегаций Венгрии, Сербии, Польши.

Ранее Президент России Владимир Путин обозначил одной из основных задач развития экономики страны – обеспечение к 2024 году роста объемов несырьевого неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов США. Достижение показателей требует серьезной работы с иностранными партнерами.

Как подчеркнул глава региона, открывая встречу, задачи увеличения внешнеторгового несырьевого оборота обозначены в «майском» Указе Президента РФ, и Южный Урал уделяет этому особое внимание. Наглядным доказательством является тот факт, что Челябинская область занимает одну из лидирующих позиций по неэнергетическому экспорту среди регионов России.

По данным Российского экспортного центра Челябинская область занимает первое место по экспорту в Республику Узбекистан, второе место по экспорту в Республику Казахстан, второе место по несырьевому неэнергетическому экспорту в Исламскую Республику Пакистан и Киргизскую Республику.

Компании Челябинской области, среди которых крупнейшие промышленные предприятия России (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Мечел», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «КОНАР»), осваивают новые рынки сбыта, демонстрируют стабильную положительную динамику экспортных поставок.

Поддержка экспортоориентированных предприятий – одна из приоритетных задач регионального правительства. В области действует МФЦ «Территория Бизнеса», где сосредоточены все региональные институты поддержки предпринимательства: разработан ряд услуг, регулярно проходят обучающие мероприятия (тренинги и семинары школы экспорта РЭЦ). В регионе создан «Экспортный клуб» как площадка для взаимодействия экспортеров и экспертов для обмена опытом, мнениями и идеями по развитию поставок товаров за рубеж и решению общих проблем.

«Нам важно сохранить уровень объемов экспорта металлургического производства наших предприятий на высоком уровне (сейчас он составляет порядка 80%). Не менее важно увеличить поставки в других отраслях в целях диверсификации экономики: в Челябинской области большой потенциал имеет сельское хозяйство, машиностроение, пищевое производство, туризм, – отметил Алексей Текслер. – В этом плане наше взаимодействие с торгпредствами – продвижение интересов области, наших производителей – является важнейшим направлением в работе. Торговые представительства являются проводником между иностранными государствами и региональными компаниями».

Глава региона отметил, что Южный Урал рассчитывает на содействие института торгпредства в продвижении местной продукции на иностранные рынки, заинтересован в информации о проектах и позитивных практиках работы торгпредств с европейскими государствами. Делегация Челябинской области планирует посетить в этом году Казахстан – в сентябре, Турцию – в декабре, а также принять участие в выставке EXPO RUSSIA-VIETNAM, которая пройдет в ноябре 2019 года.

В конце встречи Алексей Текслер пригласил посетить Южный Урал с бизнес-миссией представителей Венгрии, Сербии и Польши.

«Челябинская область интересна для Сербии – это один из центров российской промышленности. При этом Сербия – одна из европейских стран, которая не присоединяется к антироссийским санкциям. Вскоре будет подписано новое соглашение, которое откроет рынок беспошлинной торговли из Сербии в пять европейских стран. Также страна является сегодня кандидатом в члены ЕС, и фактически обнулены пошлины на поставки с Евросоюзом – через Сербию мы можем заходить в «страны третьего мира». Кроме того, между Минпромторгом РФ и Министерством экономики Сербии согласован и готов к подписанию меморандум о создании зоны российских предприятий для их локализации в Сербии», – рассказал торговый представитель Российской Федерации в Республике Сербии Андрей Хрипунов.

«С Польшей у России товарооборот растет – динамика положительная, при этом цены на топливно-энергетическое сырье снижаются. То есть рост как раз и обеспечен за счет несырьевого экспорта», – отметил торговый представитель Российской Федерации в Республике Польша Владимир Нефедов.

«По итогам прошлого года увеличился товарооборот по сельскому хозяйству между Россией и Вьетнамом: раньше поставляли зерновых 250-300 тыс. по году, в прошлом году – 1 млн 200 тыс., и в этом есть доля Челябинской области. Активно поставляется в Республику пожарная техника миасского производства. Из новых направлений перспективными являются поставки медоборудования и лекарств, продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности. Мы рассматриваем Челябинскую область как регион, перспективный для сотрудничества. Вьетнам второй год работает в условиях зоны свободной торговли с ЕАС, практически все товары не облагаются таможенной пошлиной», – рассказал торговый представитель Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам Вячеслав Харинов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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