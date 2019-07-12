В Челябинске отменили трамвай №6

В Челябинске на выходные отменили трамвайный маршрут №6.

«В связи с острым дефицитом водителей и подвижного состава 12,13 и 14 июля отменяется трамвайный маршрут №6. Так же на 5 вагонов со вторника сокращен выпуск на маршрут 20. Ожидается, что с 15 июля движение будет восстановлено в полном объеме, по исходным трассам (на Медгородк)», – такое объявление появилось сегодня утром в группе «Челябинский транспорт» в сосцетях.

«Поднять зарплату водителям не пробовали или такой вариант вообще не рассматривается?» – поинтересовались горожане.

Транспортники отвечают, что на повышение зарплаты нет ресурсов: вот если бы все ездили за наличный расчет – тогда да. Почему при безналичных расчетах невозможно поднять зарплату, не поясняется. Еще одна причина: маршрутки забрали всех пассажиров. Горожане считают, что в этом виноваты сами транспортники:

«С нормальным интервалом ездили бы и грамотно построенная сеть маршрутов городского транспорта была бы – маршрутки загнулись бы сами. Фиг доедешь ведь на городском транспорте – то сломается, то электричества нет, то ещё что-то, а деньги не вернут и пересесть некуда. Я уж молчу о том, что в некоторые точки города на городском транспорте приходится добираться с 3-мя пересадками. И пока дождёшься каждый маршрут – сдохнешь, прилипнув к неудобной железной скамейке остановки. Ну, нет у людей столько времени, чтобы ехать с пересадками по 2 часа туда, куда на маршрутке без пересадок за 40 минут доедешь».

Отметим, что и в городской администрации, и в транспортных компаниях столь сложную схему передвижения по городу, когда, например, из Ленинского района можно добраться в Металлургический, только сделав несколько пересадок, объясняют нерентабельностью прямых маршрутов.

Скорее всего, и отмена трамвая №6 на ближайшие 3 дня вызвана именно этим: несколько дней назад водители, работающие маршруте №6 (ЧТЗ – Российская – Кирова – Карла Маркса – ЧТЗ), жаловались, что в буквальном смысле возят воздух.

Напомним, что с 6 июля – в связи с ремонтом теплотрассы на перекрестке улицы Труда и Свердловского проспекта закрыто движение трамваев на Медгородок. Маршруты №6, №17 и №20 были изменены.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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