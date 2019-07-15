Нарушения есть, но их не замечают: на Южном Урале водители междугородних автобусов возят неучтенных пассажиров

Южноуральцы сообщают, что водители междугородних автобусов возят неучтенных пассажиров. Один из таких случаев произошел на маршруте «Нязепетровск – Челябинск». Возможно, эта история не стала бы достоянием общественности, если бы не поведение кассира, возмутившее пассажиров, и странные манипуляции водителя.

В редакцию РИА «Новый День» обратились жители области, столкнувшиеся с подобной схемой. Инцидент произошел в начале июля: южноуральцам нужно было попасть из Верхнего Уфалея в Челябинск. Наиболее подходящим им показался автобус маршрута №549 «Нязепетровск – Челябинск», отправляющийся из Уфалея в 12:05.

«Мы пришли на автовокзал примерно в 11:20 – там уже было полно народу, – рассказали участники истории. – Обычно кассу открывают за полчаса – минимум за 15 минут до отправления автобуса. В этот раз к 11:30 у кассы собралось человек 20 и до 12:00 люди еще подходили. Кассирша все это время была на месте, но разговаривала в помещении кассы со своими знакомыми – мужчиной и женщиной примерно до 11:45. Когда ее собеседники ушли, она кассу все равно не открыла, хотя в очереди стояли беременная женщина, пожилые люди, люди с детьми.

Кассу не открыли до прихода водителя автобуса №549 (примерно в 12:05, когда автобус должен уже отправляться из Уфалея в Челябинск). Водитель зашел в кассу, переговорил с кассиром, вышел и спросил, кто едет до Каслей. Отозвалась одна девушка. Водитель предложил проводить ее в автобус, и они вместе вышли (билет пассажирка не купила, касса все еще была закрыта).

Когда водитель пришел второй раз, кассир, наконец, начала обслуживать пассажиров – все делала очень медленно. В это время водитель подошел к пассажирам и сказал: «Поскольку автобусов уже опаздывает, для ускорения обслуживания кто хочет может пройти в автобус – я обслужу вас там». С ним ушли человек 10, и мы в том числе.

В автобусе водитель взял деньги – точно по цене билета (481 рубль – прим. НД), сдачу всем сдал, но билеты никому не выдал, сообщив, что отдаст позже. С билетами из кассы зашли человек 6 – 8.

Доехав до Каслей, водитель раздал пассажирам, миновавшим кассу, билеты, на которых был указан маршрут «Касли – Челябинск» и попросил на случай контроля говорить, что мы едем от Каслей. В Челябинске первая остановка была на ЧМЗ, вышли несколько человек, после чего водитель забрал у нас каслинские билеты и раздал другие (маршрут «Уфалей – Челябинск»), выданные в кассе В.Уфалея на фамилии других пассажиров – вероятно, тех, кто только что вышел».

По словам очевидцев, в данном автобусе до Челябинска доехали около 30 человек.

Проведенный корреспондентами РИА «Новый День» небольшой опрос людей, периодически пользующихся автобусом маршрута «Челябинск – Нязепетровск» и «Нязепетровск – Челябинск», показал, что водители время от времени просят пассажиров, выходящих на промежуточных станциях, отдать уже ненужный билет на рейс.

«Новый День» сделал запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить на ряд вопросов. Но в ведомстве предпочли перенаправить запрос в АО «Нязепетровское АТП», обслуживающее маршрут.

Там часть вопрос тоже проигнорировали. Так, сообщив, что маршрут №549 является прибыльным, умолчали об экономических показателях за последний отчетный период (мы запрашивали всего две цифры: число перевезенных пассажиров и сумму прибыли или убытков).

На вопрос, сколько пассажиров было перевезено указанным рейсом и в указанный день, сообщается, что 19 человек выехали из Нязепетровска, 8 из Уфалея и 9 – из Каслей (это по данным кассы, в путевом листе водителя зафиксировано 12 пассажиров из Каслей). Пункты назначения пассажиров не указаны. Напомним, обратившиеся в редакцию пассажиры рассказывали, что с билетами, выбитыми в кассе, в Уфалее вошли человек 6 – 8, а еще не меньше десятка отдали деньги водителю в автобусе.

«Согласно договоров с автовокзалами (автостанциями) билеты на проходящие автобусы продаются по прибытию автобусов», – говорится в ответе на запрос.

Это очень интересный момент: лет тридцать назад такую схему в том же Верхнем Уфалее объясняли плохой телефонной связью с Нязепетровском: дескать, никогда не дозвониться, чтобы узнать о количестве свободных мест, проще дождаться самого автобуса.

Но в 2019 году, года мобильная связь обеспечивает беспроблемное соединение с любым городом, а через Интернет сообщения за несколько секунд доходят до другого континента (что уж говорить о нескольких десятках километров, разделяющих Уфалей и Нязепетровск), подобная система работы вызывает, мягко говоря, удивление. И сомнения: ведь бывают дни, когда касса открывается за 15 -30 минут до прихода автобуса, то есть кассир получает информацию о количестве свободных мест не от водителя, а каким-то другим способом.

А вот если предположить, что часть пассажиров берут в салон «мимо кассы» (например, подбирают на дороге), то тогда ожидание водителя объяснимо – может нешуточный скандал выйти, если билет пассажиру продадут, а места не окажется.

Кстати, любопытный момент: в АО «Нязепетровское АТП» сообщили, что контроль количества пассажиров «осуществляется по билетно-путевой документации и через работу контролеров на линии». Видимо, опасность контролеров и заставила водителя проделывать сложные манипуляции с билетами – сначала выдавать уфалейским билеты из Каслей до Челябинска, потом забирать их и выдавать взамен билеты вышедших пассажиров.

При этом в АО «Нязепетровское АТП» утверждают, что ранее водители маршрута в подобных нарушениях замечены не были.

Будет ли проведена проверка по конкретному случаю (РИА «Новый День» сообщил все необходимые данные по маршруту) ни в АО «Нязепетровское АТП», ни в министерстве не ответили. Как не ответили и на вопрос, какие меры предпринимаются, чтобы не допустить перевозки пассажиров с оплатой проезда «мимо кассы».

В министерстве так же не уточнили, фиксировалась ли подобная «практика» на других междугородних маршрутах в Челябинской области ранее.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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