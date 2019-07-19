На юге Челябинской области введен особый противопожарный режим

На территории Брединского муниципального района введен особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в главном управлении лесами Челябинской области, на период его действия устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрещается посещение лесов, за исключением тех, кто занимается охраной, защитой и воспроизводством лесов. Также на данных территориях в усиленном режиме будут действовать все службы, ответственные за тушение пожаров.

В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются в 2 и более раз. На граждан штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 – 40 тысяч рублей и на юридических – от 300 – 500 тысяч рублей.

За минувшие сутки на Южном Урале ликвидирован 1 лесной пожар в Брединском лесничестве на площади 12 га.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 448 лесных пожаров на площади 8534 га.

Главное управление лесами Челябинской области напоминает, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Челябинск, Павел Зварзин

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