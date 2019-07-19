Экономия: главы стран-участниц ШОС и БРИКС в Челябинск не поедут

Основные мероприятия саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы планировали в Челябинске два крупных международных мероприятия – ШОС и БРИКС. В одной из организаций мы уже начали председательствовать, в другой – председательство перейдет к нам на следующий год, – сказал глава государства в Магнитогорске. – Но в связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города. В Челябинске будем проводить ряд мероприятий, но сам саммит – в Санкт-Петербурге».

«Челябинск останется площадкой проведения большого количества мероприятий. В нашем городе их будет более 20, – уточнил глава Челябинской области Алексей Текслер. – При этом, мероприятия будут наиболее интересными для жителей. Нас ждут не только международные встречи и форумы, такие как Деловой форум ШОС, форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, форум по урбанизации и многие другие, но и культурные, спортивные мероприятия, например, спортивные игры БРИКС.

Самое важное – к нам приедут гости, а то, что главы государств будут на другой площадке, то эти дни, если объективно, для жителей столицы нашего региона будут менее напряженными, не будет перекрытых дорогих и прочих ограничений.

Еще принципиально то, что область и город Челябинск получили дополнительные средства на инфраструктуру и благоустройство из федерального бюджета. У нас появится новый аэропорт и аэродромный комплекс, новые, отремонтированные дороги и развязки. Уже проводятся мероприятия по благоустройству города и ремонту фасадов и многое другое.

И еще один важный положительный эффект – это экономия для области более 5 миллиардов рублей. Это связано с отсутствием ряда расходов на обеспечение нахождения здесь глав государств и их делегаций. На эти средства в области мы построим детские сады и ясли, и закроем, к примеру, всю потребность для детей до 3-х лет. А также – новые школы, поликлиники. Т.е. направим средства в социальную сферу.

Если резюмировать – Челябинск и область получили значительные средства, город преображается уже сейчас и это самое главное. Челябинск будет одной из площадок ШОС и БРИКС, где пройдет большое количество интересных, содержательных мероприятий, в которых смогут принять участие и наши жители».

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 19.07.19

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