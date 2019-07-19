Владимир Путин и Алексей Текслер открыли новое производство в Челябинской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин запустил в работу новую агломерационную фабрику №5 Магнитогорского металлургического комбината. В торжественном мероприятии принял участие руководитель Челябинской области Алексей Текслер.

Новая аглофабрика ММК производительностью до 5,5 млн тонн агломерата в год использует современные технологии получения качественного агломерата, инновационные экологические разработки. При строительстве нового объекта использованы передовые энергосберегающие технологии, которые гарантируют значительное повышение экологической безопасности.

Открытие новой аглофабрики №5 входит в комплексный план мероприятий в рамках национального проекта «Экология», направленных на улучшение экологической ситуации в регионе. «Ввод в строй новой аглофабрики гарантирует радикальное повышение экологической безопасности. Это – часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела»,– заявил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Новое подразделение позволит вывести из эксплуатации устаревшее оборудование агломерационной фабрики №4, в результате чего выбросы пыли сократятся в два раза, диоксида серы – в 4 раза, а бензапирена – в 16 раз. Планируется сокращение сбросов загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения на 600 тонн в год; сокращение технологических отходов аглоцеха – на 13 тысяч 750 тонн в год.

Агломашины № 1 и № 2 оснащены сероулавливающей установкой и системой рециркуляции аглогазов, что обеспечивает очистку всего объема отходящих газов. Кроме этого, в комплексе природоохранных сооружений фабрики – одиннадцать аспирационных систем с эффективностью очистки более 99%, улавливающих производственную пыль, которая возвращается в производство агломерата. Установка утилизации в полном объеме перерабатывает образующийся шлам сероулавливающих установок, с получением из него товарного гипса. Система оборотного водоснабжения аглофабрики позволяет осуществлять сбор, отвод и повторное использование сточных вод с промышленной площадки. При полной загрузке производительность пятой аглофабрики составит 5,5 миллиона тонн стабилизированного охлажденного агломерата в год, что позволит обеспечить доменный цех ММК высококачественным сырьем. Также улучшатся условия труда работников агломерационного производства.

Общие капитальные вложения в комплекс аглофабрики составили около 30 млрд рублей Стоимость контрактного оборудования достигла 6,7 млрд рублей.

«Открытие новой аглофабрики на Магнитогорском металлургическом комбинате – это большое событие для всей Челябинской области. Это масштабный инвестиционный проект. Важно, чтобы отрасль работала на современном оборудовании с высоким классом экологичности. Новая аглофабрика отвечает этим требованиям. Я поздравляю трудовой коллектив Магнитогорского комбината с завершением большого строительства. Это достойный подарок на День металлурга. Желаю вам новых трудовых успехов и благополучия», – подчеркнул Алексей Текслер.

С успешным запуском нового производства поздравил металлургов и президент РФ: «Я хотел быть поздравить вас и предприятие в целом. Да и город: Магнитке – 90 лет! – сказал Владимир Путин. – И с приближающимся Днем металлурга».

После церемонии открытия глава государства встретился с представителями трудового коллектива ММК. Сотрудники комбината задали Владимиру Путину волнующие их вопросы, в частности, касающиеся развития медицины и доступности мест в детских садах Челябинской области. Президент в беседе с металлургами сообщил о программе развития воздушных перевозок: «Что касается Магнитогорска, он в эту программу попадает, где-то до пяти миллиардов планируется выделить на реконструкцию магнитогорского аэропорта», – рассказал глава государства.

Обсуждался и вопрос цен на бензин. Владимир Путин отметил, что рост цен ниже инфляции: «Совсем завинтить, задушить – это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», – подчеркнул он.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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