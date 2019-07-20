Пиво в России собираются исключить из числа алкогольных напитков

Минпромторг предложил смягчить ограничения на розничные продажи пива. Напитку, сегодня приравненному к алкоголю, даже могут вернуть самостоятельный статус.

Министерство разработало проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы и в ближайшее время передаст его на согласование заинтересованным ведомствам.

Среди прочего предлагается «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания», цитирует документ РБК.

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках, напоминает издание.

В июле 2016 года Госдума приняла очередные поправки, ограничившие производство и продажу пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1,5 л. На тот момент в таких бутылках, по оценкам производителей, продавалось около до 25% всего пива на российском рынке. Основным лоббистом такого ограничения пивовары называли UC Rusal, так как вырос спрос на алюминиевую тару. Запрет на производство пива в больших пластиковых бутылках вступил в силу с 1 января 2017 года, а их розничная продажа прекратилась 1 июля того же года.

Между тем, с 2008 года, когда для пивоваров существенно повысились акцизы, отрасль потеряла порядка 40% объемов и было закрыто не менее десяти крупных заводов.

По данным Росстата, ощутимо производство и потребление пива в России с 2011 года начало снижаться: в 2012 году было произведено 994 млн дкл пива, а продано в рознице (с учетом импорта) 1 млрд дкл. В 2017-м – уже 756 млн и 724 млн дкл соответственно. В 2018 году, когда Россия принимала ЧЕмпионат мира, отрасль показала рост: производство выросло до 774 млн дкл, а продажи – до 792 млн дкл.

Ради ЧМ-2018 сделали послабление: пиво было разрешено продавать на стадионах.

Пивовары заявляют, что регулирование пивоваренной отрасли в России является одним из самых жестких в мире. Решение приравнять пиво к алкогольной продукции не было достаточно проанализировано, и хотя потребление пива снизилось и, «казалось бы, задача государства по деалкоголизации реализуется, но по факту мы наблюдаем экономические потери бюджета», отмечают представители отрасли.

Больше всего из действующих ограничений отрасли мешает запрет на продажу пива в ПЭТ-упаковке объемом больше 1,5 л и запрет на продажи в ларьках и других нестационарных объектах, считают они. Вернуться к ситуации, когда пиво продавалось в киосках, «вряд ли возможно и целесообразно», но сейчас важно приступить к снижению регуляторной нагрузки на пиво, говорит директор по корпоративным вопросам российского офиса Heineken Кирилл Болматов.

Однако в Минздраве любые меры, направленные на повышение потребления алкоголя, вызывают обеспокоенность: их нужно внимательно анализировать с участием специалистов на предмет возможного негативного влияния на здоровье граждан, подчеркивают в ведомстве.

Снижение продаж алкоголя и увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, – одна из задач, зафиксированная в национальном проекте «Демография», напоминают в Минздраве.

Предложения Минпромторга вызвали негативную реакцию у виноделов и производителей крепких алкогольных напитков, расценивающих

выведение какой-либо категории из-под единого регулирования как «недобросовестную конкуренцию и лоббирование отдельного вида алкоголя».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.07.19

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