Руководство Челябинской области подписало соглашение об экологическом сотрудничестве с ПАО «Мечел»

Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с руководством ПАО «Мечел» о снижении объема выбросов на предприятии. Бумаги были подписаны 20 июля перед праздничным концертом в честь Дня металлурга. Ранее документ подписали министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин и руководитель Федеральной службой по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова.

Аналогичное соглашение подписано с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Договоренности с ПАО «Мечел» стали очередным шагом к глобальной перезагрузке всей промышленной отрасли в Челябинской области, анонсированной областными властями.

«Я родился и вырос здесь, в соседнем дворе. Мой отец 25 лет отработал на ЧМК, тогда он назывался ЧМЗ. Очень важно, что комбинат развивается, не стоит на месте, – отметил Алексей Текслер. – Согласно подписанному соглашению комбинат обязуется существенно снизить объемы выбросов уже в ближайшее время. «Мечел-Кокс» снизит объем выбросов на 22,5%, ЧМК – на 16%. Плюс комбинат берет на себя обязательства исполнять законодательство о квотировании».

Напомним, 17 июля Госдума приняла в окончательном чтении закон о применении системы квотирования в крупных промышленных центрах. В число пилотных городов вошли Челябинск и Магнитогорск. В целом, в рамках нацпроекта «Экология», объем промышленных выбросов в атмосферу на Южном Урале в течение пяти лет должен быть снижен на 20%.

Согласно подписанному 20 июля документу, Группа «Мечел» обязуется реализовать на предприятиях челябинской промышленной площадки экологическую программу сроком до 2024 года. Инвестиции составят около 10 млрд рублей, при этом выбросы загрязняющих веществ должны снизится на 14,2 тыс тонн в год. Модернизация затронет все основные производственные участки Челябинского меткомбината: кислородно-конвертерный, доменный, прокатные цеха. На «Мечел-Коксе» техническое перевооружение коснется бензольного отделения в цехе улавливания №1, коксового цеха №1, будут заменены два газосборника на коксовой батарее №8.

«Полтора года этой работой занимались наши технические специалисты. Как социально ответственное предприятие, мы понимаем важность экологической программы для региона. Поэтому при ее составлении были учтены абсолютно все рекомендации, которые нам даны специалистами НИИ «Атмосфера» в ходе завершившегося недавно аудита. Мы очень рады, что документ сегодня был подписан, однако многие из пунктов, включенных в программу соглашения, начали реализовываться с середины прошлого года», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

«Чем богаче производство, тем оно должно быть безопасней, – считает глава Росприроднадзора Светлана Родионова. – А государство, и в нашем лице тоже, будет стимулировать такие вложения в промышленную безопасность и в экологию, что на практике одно от другого неотделимо».

Алексей Текслер также анонсировал несколько значительных преобразований в Металлургическом районе, которые произойдут уже к этой осени: «Решая экологические задачи, нельзя забыть о наведении порядка. Скоро мы запустим кинотеатр, который раньше назывался «Союз», теперь он называется «Импульс». Уже в сентябре мы сможем ходить в кино здесь, на ЧМЗ, чего уже много лет не было. Мы откроем поликлинику на улице 50 лет ВЛКСМ, которую много лет не могли отремонтировать. Мы также обязательно наведем порядок в парке имени Тищенко».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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