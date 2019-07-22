Директор челябинского горсада лишилась поста из-за волокиты с ремонтом переходов

В Челябинске сменился руководитель муниципального автономного учреждения «Городской сад имени Пушкина». Директор МАУ Ольга Попова написала заявление об увольнении с формулировкой «по собственному желанию». С 23 июля обязанности директора горсада временно возложены на ее заместителя Игоря Клеина.

Примечательно, что кадровым перестановкам предшествовал «разбор полетов» сегодня на аппаратном совещании в мэрии. Временно исполняющая полномочия главы администрации Наталья Котова публично озвучила претензии к заказчику и исполнителям работ по ремонту подземных переходов Челябинска.

Напомним, минувшей зимой МАУ «Горсад имени Пушкина» заключило контракты с подрядчиками на ремонт пешеходных тоннелей на площади Революции общей стоимостью 5,4 млн рублей. Согласно договорам, работы должны быть выполнены в период с 1 апреля по 1 сентября, однако за четыре прошедших месяца строители успели лишь разобрать старую облицовку подземных переходов, да кое где оштукатурить стены.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.07.19

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