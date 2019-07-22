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Понедельник, 22 июля 2019, 15:16 мск

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Магнитогорцу, убившему финалистку конкурса красоты из США, вынесли приговор

Челябинский областной суд огласил приговор сотруднику автомастерской, убившему финалистку конкурса красоты из США.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, мужчина признан виновным в убийстве, сопряженном с разбоем (п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ), разбое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему (п. «в», ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также в похищении паспорта и другого важного личного документа (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

Напомним, преступление произошло в июле 2018 года в Магнитогорске. Молодой человек, работавший автослесарем в мастерской, увидел объявление о продаже автомобиля «Шкода Актавия» за 500 тысяч рублей. Он связался с хозяйкой иномарки и предложил женщине провести техосмотр автомобиля для выявления возможных поломок. Покупатель и продавец договорились встретиться в гаражном боксе. Находясь в мастерской, парень отвлек внимание автоледи, а затем со спины напал на нее, не менее четырех раз ударив ее сначала кувалдой, потом ломом по голове. Еще один удар пришелся женщине стамеской в грудь.

Видя, что потерпевшая еще жива, автослесарь намотал на ее шею трос и сдавливал до тех пор, пока она не перестала дышать. Затем убийца поместил тело женщины в багажник ее автомобиля, увез в Кизильский район и бросил в лесопосадках. Также на проселочной дороге он выкинул вещи женщины и пакет со своей одеждой, испачканной кровью. Паспорт и другие документы погибшей он спрятал в доме родителей.

Следствием и судом установлено, что южноуралец пошел на преступление ради наживы. Мужчина испытывал финансовые трудности, и в надежде рассчитаться с долгами заранее спланировал убийство. Присвоив чужой автомобиль, он рассчитывал разобрать его и продать по запчастям, однако вскоре сдался полиции. В ходе следствия магнитогорец полностью признал вину, активно сотрудничал со следствием, способствуя раскрытию преступления.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей стороны о взыскании 3 миллионов рублей в счет возмещения морального вреда здоровью родителей убитой женщины и 22,8 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба, сообщили в пресс-службе прокуратуры Магнитогорска. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Юлия Димова

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