Копейский завод закрыли за выбросы

В Копейске остановили работу предприятия по изготовлению битумных масс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, поводом для приостановки деятельности ООО «Олевин» стали многочисленные обращения жителей.

Звонки о запахе гари, заполонившем город, начали поступать на пульт единой дежурно-диспетчерской службы вечером 20 июля. В тот же день представители администрации совместно с ФГКУ «6 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области» провели проверку возможного источника загрязнения.

«Деятельность предприятия в этот же день приостановлена, выставлены посты наблюдения. На данный момент администрация Копейска проводит мероприятия на предмет соблюдения предприятием экологического законодательства»,– прокомментировал ситуацию начальник МУ «Управление гражданской защиты населения» Марат Харисов.

Челябинск, Юлия Димова

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