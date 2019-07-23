На Урале коллекторы распускали грязные слухи о должнице

В Челябинской области коллекторов оштрафовали за оскорбление должницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, решение о привлечении ООО «Сибирь консалтинг групп» к административной ответственности принял Арбитражный суд.

В декабре 2018 года к приставам обратилась жительница села Тюбук. Женщина жаловалась на действия коллекторского агентства «Могучая кучка», действующего в интересах МФО «Лайм-займ». Годом ранее селянка оформила кредит в размере 10 тысяч рублей, но деньги в положенные сроки не вернула, после чего в социальных сетях на должницу и ее друзей посыпались угрозы и оскорбления с фейковых аккаунтов. Злопыхатели от имени должницы также размещали в соцсетях информацию о болезнях ее родственников и организовывали сбор денег на их лечение.

В ходе проверки выяснилось, что страница пользователя «Великий Владимир-Святославович», с которой отправлялись оскорбительные тексты с приложением фотографий, была зарегистрирована с IP-адреса, принадлежащего компании «Сибирь консалтинг групп», заключившей с «Лайм-займ» договор о возврате просроченной задолженности.

По решению суда компании назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. «Организация признала вину, сообщив, что их сотрудник – автор оскорбительных сообщений, уволен, а для работы организацией разработана программа для направления согласованных текстовых сообщений исключительно по телефону, переписка в соцсетях запрещена», – уточнили в УФССП, добавив, что в случае уклонения от выплаты, штраф будет взыскан принудительно.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.07.19

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