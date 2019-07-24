Челябинские центры пластической хирургии заподозрили в обмане клиентов

Челябинское УФАС проверяет клиники пластической хирургии по жалобе на недобросовестную конкуренцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе антимонопольного ведомства, с жалобой на медицинские организации обратилась одна из компаний, предоставляющая услуги по изменению формы и размера груди. Заявитель указал, что конкуренты – в списке шесть центров пластической хирургии – распространяют на сайтах и в соцсетях информацию об услугах и стоимости мамопластики, но при этом не имеют разрешений на проведение операций в условиях стационара.

По мнению заявителя, указанные сведения могут вводить потребителей в заблуждение относительно самой возможности проведения таких операций в клиниках. Таким образом, как считает заявитель, в действиях учреждений содержатся признаки нарушения Закона о защите конкуренции (п.3 ст.14.2, п.1 ст.14.3).

В течение месяца Челябинское УФАС России примет решение о возбуждении дела в отношении указанных организаций либо об отказе.

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