На Урале производитель пожарной техники задолжал работникам 7 млн рублей

В Миассе проводится проверка по факту невыплаты заработной платы работникам ремонтно-механического завода.

Как передает РИА «Новый День», долги по зарплате перед сотрудниками «УСПТК – РМЗ» (компания занимается производством и поставкой пожарной техники) тянутся с декабря 2018 года. По состоянию на май общий размер задолженности составил более 7 млн рублей. Коллектив организации обратился с заявлением в следственные органы.

В настоящий момент представители СК изучают документацию, финансовое состояние завода и планируют возбудить уголовное дело по статье 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы», пишет портал NewsMiass. Пока пострадавшими от действий руководства компании значатся 150 человек. Остальных работников «УСПТК-РМЗ», не получивших заработную плату, просят обращаться в отдел по адресу: улица Романенко, 89б, кабинет № 105.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.07.19

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