В доме магнитогорца поселился ядовитый паук

Житель магнитогорца обнаружил на пороге ядовитого паука.

Как передает РИА «Новый День», опасное членистоногое, облюбовавшее крыльцо жилого дома, горожанин сфотографировал на телефон и выложил в Интернет. «Это желтосумный колющий паук, один из самых опасных, хоть укусы не летальные, но очень болезненные. Будьте бдительны», – цитирует «Верстов.Инфо» автора сообщения. Ареал обитания незваного гостя – Южная и Северная Америка, а также Европа. Вероятнее всего, ползучий гад ранее жил по соседству у любителей экзотики и по недосмотру хозяев выполз из террариума.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 24.07.19

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