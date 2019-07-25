Покупатели жилья смогут рассчитывать на компенсацию в случае признания сделки недействительной, но деньги вернут не всем

Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», касающиеся правил о компенсации за утрату права собственности на жилое помещение.

«Принятый во втором чтении законопроект защитит граждан, которые, приобретая жилье, не знали о его прошлом, и у которых впоследствии это жилье было истребовано по суду, после признания сделки незаконной, – заявляют в Госдуме. – Мы предложили норму закона, в соответствии с которой гражданин может получить от государства компенсацию за утраченные квартиру или дом. Она может исчисляться как от суммы реального ущерба, так и по кадастровой стоимости истребованной недвижимости».

При этом подчеркивается, что закон будет иметь обратную силу: норма вступит в действие с 1 января 2020 года, но люди, потерявшие право собственности на жилье до этой даты тоже смогут им воспользоваться. Деньги буду выплачиваться из бюджета РФ.

Правда, компенсация положена не всем. Ее можно будет получить только в случае:

1) смерти должника-гражданина РФ, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом, актом другого органа или должностного лица требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику и не могут быть реализованы доверительным управляющим, назначенным органом опеки и попечительства;

2) внесения записи об исключении юридического лица (организации- должника) из единого государственного реестра юридических лиц.

При этом однократная компенсация не может превышать один миллион рублей (ко второму чтению была внесена поправка, предусматривающая выплату в размере не более 5 млн рублей, но ее отклонили).

По данным Госудумы на выплату компенсации сегодня могут претендовать добросовестные приобретатели порядка 36 тысяч квартир.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.07.19

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