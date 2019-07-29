Полпред Николай Цуканов провел в Челябинске совещание по реализации нацпроектов

В Челябинске состоялось совещание по реализации национальных проектов, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Проводил заседание полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов. Руководитель Челябинской области Алексей Текслер выступил с докладом об организации в регионе работы по 12 приоритетным направлениям. Также были заслушаны выступления профильных заместителей главы региона и руководителей министерств.

Открывая совещание, Николай Цуканов отметил, что это первое рабочее совещание с региональными властями, посвященное реализации национальных проектов. Его цель – проанализировать ситуацию, выявить проблемы и сложности, препятствующие достижению намеченных показателей на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

«Челябинская область участвует во всех 12 национальных проектах, на реализацию которых в 2019 году запланировано 16,5 млрд рублей, в том числе федеральных средств – 10,5 млрд рублей, региональных – около 6 млрд рублей. Это значительные средства, и необходимо целесообразно их использовать», – отметил уральский полпред.

Также Николай Цуканов поручил провести аудит по всем 12 проектам и сделать информацию по ним публичной, чтобы каждый житель региона знал, в какие сроки и сколько будет построено школ или детсадов.

Глава Челябинской области доложил о том, как организована работа по реализации нацпроектов. Министерства и ведомства сегодня формируют массив данных по нацпроектам, информация обрабатывается вручную, в связи с чем Алексей Текслер поручил автоматизировать процесс сбора сведений, чтобы контролировать ситуацию в режиме онлайн. На следующей неделе начнется тестирование системы.

В рамках 12 нацпроектов Челябинская область реализует 52 региональных проекта. Из них 23 – с привлечением средств федерального бюджета.

«Мы объединяем ресурсы нацпроектов с финансированием по нашим региональным программам, фокусируемся на целях, которые обозначил Президент России, и ориентируемся на комплексный подход, объединяющий различные доступные источники для достижения национальных целей, определенных майским указом. Никаких сомнений нет в том, что все поставленные задачи будут выполнены, – заверил Алексей Текслер. – Уже в этом году будут первые результаты. Среди них – две новые школы почти на две тысячи мест, свыше 2,5 тысяч мест в пятнадцати детсадах, возрожденная санитарная авиация, 24 фельдшерско-акушерских пункта в различных муниципалитетах, 66 новых автобусов, региональный центр по шорт-треку. Впервые будет реконструирован целый ряд Домов культуры, 20 детских школ искусств получат новые музыкальные инструменты, поддержка малого и среднего бизнеса станет ближе для предпринимателей благодаря открытию филиалов МФЦ «Территория бизнеса». И это далеко не полный перечень того, что будет сделано».

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт отметила важность доступности медицинской помощи: «До конца года будет введено 24 ФАПа, начала работать санавиация, которая совершила уже 63 вылета, 700 тыс. человек прошли профосмотры. Определены шесть региональных сердечных центров и девять первичных отделений, чтобы наращивать помощь страдающим сердечнососудистыми заболеваниями. Важная тема – онкология. Введена новая идеология скрининга – в зависимости от возраста пациента. Надеемся, это повысит выявляемость на ранних стадиях. Четыре организации получат новое оборудование, на базе 16 больниц создаются центры помощи. Также будет проведено обучение врачей по онконастороженности. Реализуются мероприятия направленные на раннее выявление: внедрена маршрутизация по типу зеленого коридора, создан центр патологии молочной железы, планируется открыть центр патологии легкого», – отметила Гехт.

Помимо хода реализации нацпроекта «Здравоохранение» она рассказал о работе в рамках нацпроектов «Образование», «Наука», «Демография», «Культура».

О первых итогах работы по национальным приоритетам доложили так же первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин (нацпроект «Цифровая экономика»), и. о. заместителя губернатора Сергей Сушков (нацпроект «Экология»), и. о. вице-губернатора Сергей Шаль (программа «Жилье и городская среда»), министр экономического развития Иван Куцевляк (проекты «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости»).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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