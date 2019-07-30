В одном из районов Челябинской области ввели режим ЧС

В Карталинском районе в связи с аномальной жарой и засухой введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации района, в июне и июле текущего года в регионе наблюдались неблагоприятные погодные условия: из-за недостатка осадков в 10-сантиметровом слое почвы отсутствует запаса продуктивной влаги. Это привело к угнетению и необратимым повреждениям сельскохозяйственных культур.

Будет создана рабочая группа по обследованию сельскохозяйственных культур для составления актов на списание посевов или перевода их в кормовую группу. Кроме того, райотделу сельского хозяйства и продовольствия поручено организовать строгий учет при уборке урожая и заготовке кормов.

Ситуация осложняется природными пожарами. Поэтому в районе введен особый противопожарный режим: установлен полный запрет на посещение лесов и разведение любых костров.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.07.19

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