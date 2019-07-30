В деле вожатой, обвиняемой в смерти воспитанника детского лагеря, поставлена точка

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении вожатой, обвиняемой в смерти воспитанника детского лагеря.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в июне прошлого года в лагере «Ильмены».

Подростки играли в «собачью смерть»: душили друг друга, чтобы испытать определенное состояние. По версии следствия, вожатая об этом знала, но воспитанникам не мешала, воспитателя и руководство лагеря в известность не поставила.

25 июня во время подобного «развлечения» 12 летний мальчик потерял сознание и упал на пол, сильно ударившись затылком. От полученной черепно-мозговой травмы подросток скончался.

Защита девушки пыталась доказать, что ребенок погиб по вине медиков, – они поставили неверный диагноз и не оказали адекватную помощь. Однако суд решил, что в смерти подростка виноваты вожатая и воспитатель, оставившие детей без присмотра.

Вожатую признали виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.

Адвокат девушки обжаловал приговор, настаивая на ее оправдании. Однако вердикт Миасского городского суда от 5 июня 2019 оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что уголовное дело возбуждали и в отношении воспитателя, оставившего отряд без присмотра. Однако женщина заключила с семьей погибшего ребенка мировое соглашение.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.07.19

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