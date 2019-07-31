Август на Урале начнется с дождей

Последний месяц лета начнется на Урале с дождей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Россию накрывает холодный воздух с Баренцева моря. К четвергу он доберется до Урала и принесет с собой обильные осадки.

Первого августа сильные ливни прогнозируются в Челябинской, Свердловской, Курганской областях.

«Малоподвижный уральский циклон испортит погоду и на юго-западе Сибири, – пишет «Российская газета» со ссылкой на Росгидромет. – Второго августа на юге Тюменской области сильный дождь, гроза. Ветер до 19 метров в секунду. В Омской области сильный дождь, гроза, град. Ветер 17-22 метра в секунду».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.07.19

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