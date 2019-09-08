В Челябинской области озвучены результаты явки избирателей на 10 утра

Явка избирателей в Челябинской области, согласно официальным данным, составила 5,22% .

По словам председателя областной избирательной комиссии Сергея Обертаса, самая высокая явка отмечена в Пласте – 12,41 %, Уйском районе – 12,14% и Карабаше – 11,36%.

В Челябинске наиболее активны жители Металлургического района – проголосовали уже 6,83%, имеющих право голоса. Наименьший результат в Центральном районе – 3,7%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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