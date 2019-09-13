5G на смартфоне разогнали до 2,46 Гбит/с

МегаФон протестировал работу стандарта 5G в России и довел скорость соединения до рекордной отметки.

Эксперимент проходил с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon™. В ходе теста проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки.

«Достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России, – говорит директор по инфраструктуре и

техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. – Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированный на обычных смартфонах».

5G – современный стандарт связи со скоростью передачи данных от 1 Гбит/с и минимальным откликом. Позволяет развивать беспилотный транспорт, «умные» дома и города, искусственный интеллект, виртуальную реальность и даже телемедицину. С внедрением стандарта, например, можно дистанционно управлять машинами и роботами там, где опасно находиться человеку, или обеспечить стабильный видеосеанс врачу высокой квалификации, чтобы он дистанционно помогал коллеге.

Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20-ти странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году. При этом активные тесты идут уже давно: ранее МегаФон совершил первый международный видеозвонок и провел киберcпортивный турнир по Dota2.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.09.19

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