Мобильный оператор предложил компаниям защиту от хакерских атак

МегаФон запускает новую услугу «Антивзлом Бизнес». Приложение в реальном времени отслеживает и отражает кибератаки на мобильные устройства сотрудников компаний.

По данным Check Point Software Technologies, 33% организаций по всему миру подвергались атакам мобильного вредоносного ПО в прошлом году.

«Антивзлом Бизнес» – комплексная и современная защита от хакерских атак на мобильные устройства сотрудников организаций: вредоносных сообщений, вирусов, сетевых атак. В случае обнаружения риска приложение ограничит доступ мобильного устройства к корпоративному ресурсу.

«Антивзлом Бизнес» – первый в России продукт для защиты мобильных устройств сегмента Enterprise. Услуга разработана в партнёрстве с российским подразделением компании Check Point Software Technologies – одним из мировых лидеров в области информационной безопасности для корпоративных сетей.

«Традиционное восприятие оператора связи сегодня меняется – от обеспечения звонков, SMS и интернета к оператору цифровых решений, и МегаФон – лидер и локомотив этих изменений в России. Мы рады первыми предложить сегменту крупных корпоративных клиентов не просто антивирус с консолью настройки политик, а первое решение, позволяющее гибко управлять параметрами защиты мобильных устройств не только от вредоносных файлов, но и от сложных сетевых атак, фишинга и уязвимостей нулевого дня. Информацию для их обнаружения предоставляет наш партнёр, компания Check Point», – отмечает директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров.

«По статистике, на мобильных устройствах хранится намного больше конфиденциальной, деловой и личной информации, чем на персональных компьютерах. Однако, в отличие от ПК, современные смартфоны намного более уязвимы к кибератакам. Как следствие, каждая компания рано или поздно столкнется со взломом мобильных устройств своих сотрудников. «Антивзлом Бизнес» – достойный ответ на эту проблему, позволяющий надежно защитить корпоративные данные и предотвратить последствия их хищения злоумышленниками», – прокомментировал Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ.

«Антивзлом Бизнес» дополнит линейку продуктов по кибербезопасности от МегаФона. Среди которых – услуги «Антивзлом» для сегмента малого и среднего бизнеса, «Защита баз данных» и «Защита от DDoS-атак».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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