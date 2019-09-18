В Челябинске вместе с дождями начались ремонты водоводов и теплотрасс (ФОТО)

В Челябинске с наступлением сезона дождей начались ремонты водоводов и теплотрасс. Только на одном участке улицы Калинина работы ведутся сразу в двух дворах.

Как уже сообщал «Новый День», капитальный ремонт теплотрассы в центре Верхнего Уфалея начался только в сентябре, когда до начала отопительного сезона остался максимум месяц.

Оказалось, что подобная практика существует и в Челябинске.

Эти трубы лежали на газоне между домами №2 и №4 по улице Калинина с начала сентября. Жители окрестных домов утверждают, что работы практически не велись: только раскопали яму, да количество труб, преграждающих путь, периодически менялось. И вот сегодня, когда пошел дождь, на объекте, наконец, начались активные работы.

Аналогичная ситуация отмечается и во дворе дома №11-в по улице Калинина: там тоже ведутся активные ремонтные работы под дождем, а на прошлой неделе, когда еще было тепло и сухо, сети этого дома никого не интересовали.

Добавим, что вместе с коммунальщиками оживились и дорожники: на этой неделе в центре города появилось много участков, где посрезали асфальт для укладки нового дорожного покрытия.

Челябинск, Ульяна Белкина

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