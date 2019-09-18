В одном из общежитий Златоуста прогремел взрыв, есть погибшие

В одном из общежитий Златоуста прогремел взрыв.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, в одной комнате собрались трое мужчин и две женщины. Между жильцами и гостями разогрелась ссора. Один из посетителей начал угрожать собравшимся предметом, походим на гранату. В какой-то момент раздался взрыв.

Тот, у кого в руках был предмет, погиб. Остальные госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Проводится доследственная проверка.

Златоуст, Павел Зварзин

Златоуст. Другие новости 18.09.19

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