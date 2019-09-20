Губернатор Челябинской области определился с представителем в Совете Федерации

Членом Совета Федерации РФ от губернатора Челябинской области станет Маргарита Павлова.

«Определился с кандидатурой сенатора. Им станет Маргарита Николаевна Павлова, – написал Алексей Текслер в Instagram. – Вы её хорошо знаете. Много лет она помогает южноуральцам, как взрослым, так и детям. Не сомневаюсь, что Маргарита Николаевна достойно представит интересы области и её жителей в Совете Федерации».

Маргарита Павлова начинала карьеру как ведущая новостных телепрограмм, затем занимала посты уполномоченных по правам ребенка и по правам человека в Челябинской области.

Напомним, что губернатор выбирал того, кто сменит в Сенате Ирину Гехт, из трех человек: Маргариты Павловой, спикера ЗСЧО Владимира Мякуша и главного справедливоросса Южного Урала Валерия Гартунга.

Именно руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия», поддержавшего Алексея Текслера на выборах губернатора, эксперты прочили в сенат. В итоге «СР» получила 5 мест в Челябинской городской Думе. На этом преференции пока закончились.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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