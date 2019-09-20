Губернатор Челябинской области определился с представителем в Совете Федерации

Членом Совета Федерации РФ от губернатора Челябинской области станет Маргарита Павлова.
«Определился с кандидатурой сенатора. Им станет Маргарита Николаевна Павлова, – написал Алексей Текслер в Instagram. – Вы её хорошо знаете. Много лет она помогает южноуральцам, как взрослым, так и детям. Не сомневаюсь, что Маргарита Николаевна достойно представит интересы области и её жителей в Совете Федерации».
Маргарита Павлова начинала карьеру как ведущая новостных телепрограмм, затем занимала посты уполномоченных по правам ребенка и по правам человека в Челябинской области.
Напомним, что губернатор выбирал того, кто сменит в Сенате Ирину Гехт, из трех человек: Маргариты Павловой, спикера ЗСЧО Владимира Мякуша и главного справедливоросса Южного Урала Валерия Гартунга.
Именно руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия», поддержавшего Алексея Текслера на выборах губернатора, эксперты прочили в сенат. В итоге «СР» получила 5 мест в Челябинской городской Думе. На этом преференции пока закончились.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 20.09.19
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