Оператор связи предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги

МегаФон выпустил новую линейку тарифов «Включайся!» с максимальным размером кэшбэка в 30% и возможностью тратить его на оплату звонков, SMS и интернет-трафика.

С октября пользователям тарифных планов «Включайся!»* доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.

Первая – растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбэка – 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума – в 30%.

Вторая опция – возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube.

«Весной мы первым среди операторов предложили клиентам тарифы с кэшбэком. Изучив пожелания абонентов, мы представляем обновленную линейку «Включайся!». Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кэшбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России», – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Кроме того, накопленные суммы кэшбэка по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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