Студента юрфака ДГУ грозят отчислить из вуза за вопросы о коррупции

Студента Дагестанского госуниверситета грозят отчислить из вуза за вопросы о коррупции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился в минувшую пятницу, когда в вуз приехал министра внутренних дел республики Абдурашид Магомедов и встретился со студентами юридического факультета.

В ходе встречи один из студентов задал министру ряд вопросов о коррупции и вседозволенности: ««В 2018 году начались уголовные дела в отношении дагестанских чиновников, в том числе премьер министра Абдусамада Гамидова. На протяжении 17 лет он был министром финансов и 5 лет премьер-министром. Почему МВД до сих пор не замечало его преступлений? Почему 2 года назад, когда ваш кортеж устроил погоню за гонщиком, ваши охранники избили человека. Почему так случилось?»

Другие студенты поддержали задающего вопросы аплодисментами. А вот министру темы, поднятые будущим юристом, похоже, не понравились. Министр сравнил происходящее в зале с исправительной колонией и предложил студенту сообщить об известных ему фактах в прокуратуру.

А декан юрфака Шихтемир Магомедов пригрозил студенту отчислением и велел охране вывести его из зала. Позднее в университет вызвали родителей парня, пишет «Эхо Москвы».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.10.19

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