В Челябинске на месте демонтированных ларьков появляются новые – тоже незаконные

В челябинском микрорайоне Парковый, где городские власти развернули показательную борьбу с незаконными ларьками, вновь объявились киоски – и тоже без документов.

«На остановке снова появился какой-то вагончик-ларёк, на перекрестке какой-то хот-дог. Рядом же на газоне стоят какие-то сладости, – пишут праковчане в соцсетях. – Котова Наталья Петровна вроде же давала запрет на установку любых ларьков в городе. А тут снова Парковый превращают в деревню. Только обрадовались, что весь хлам убрали с остановки, и вот те здрасти. Или выборы прошли – и всё, живем как раньше?!

В новостях рапортуют, что демонтировали 463 ларька. А куда их дели-то, в Парковый свозят? Куда звонить, кому жаловаться?»

Фото telegram-канала «Парковый Челябинск»

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.10.19

Суд обязал южноуральский парламент разобраться с депутатом, «забывшим» об иностранных активах. / Чтобы не подслушивали и не подглядывали: выборы мэра Златоуста пройдут в условиях нежесткой цензуры. / «Ну это же просто смешно!» Жириновский назвал новый закон для застройщиков «припаркой для мертвого». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»