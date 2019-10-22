В Челябинске на месте демонтированных ларьков появляются новые – тоже незаконные

В челябинском микрорайоне Парковый, где городские власти развернули показательную борьбу с незаконными ларьками, вновь объявились киоски – и тоже без документов.
«На остановке снова появился какой-то вагончик-ларёк, на перекрестке какой-то хот-дог. Рядом же на газоне стоят какие-то сладости, – пишут праковчане в соцсетях. – Котова Наталья Петровна вроде же давала запрет на установку любых ларьков в городе. А тут снова Парковый превращают в деревню. Только обрадовались, что весь хлам убрали с остановки, и вот те здрасти. Или выборы прошли – и всё, живем как раньше?!
В новостях рапортуют, что демонтировали 463 ларька. А куда их дели-то, в Парковый свозят? Куда звонить, кому жаловаться?»
Фото telegram-канала «Парковый Челябинск»
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 22.10.19
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