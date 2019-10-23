ММК презентует инновационные разработки в Сколково

«ММК-Информсервис» (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») представляет свои разработки по электронному документообороту и программным роботам RPA на форуме «Открытые инновации -2019».

Московский международный форум инновационного развития проходит в инновационном центре «Сколково». Программа строится на пересечении трех элементов – технологий, экономики и человека.

В рамках форума ООО «ММК-Информсервис» представляет свои разработки по системе электронного документооборота «Атач» и программным роботам RPA, десятки которых разработаны силами Центра компетенций RPA и инноваций и уже успешно функционируют в Группе ПАО «ММК», и их количество постоянно растет.

В течение трех дней специалисты ООО «ММК-Информсервис» будут демонстрировать свои инновационные разработки. В форуме примет участие около 20 тысяч посетителей из 90 стран, в том числе – потенциальные заказчики, заинтересованные вывести систему документооборота на новый качественный уровень, а также внедрить программных роботов в практику.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

Магнитогорск. Другие новости 23.10.19

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