Самые крутые слухи недели: рулевые предпочитают блондинок

Блондинки рулят

Говорят, что назначение на территориальный фонд медицинского страхования медицинской функционерки Агаты Ткачевой – дело практически решенное. Мамин с Текслером, как уже ясно и региональным чиновникам, и бизнесменам разного уровня, предпочитают командовать женщинами. В системе российского патриархата подобные покровительственное продвижение со стороны начальства делает их протеже чрезвычайно лояльными и благодарными.

Кроме того, и сами благодарные выдвиженцы (сами знаете кого) Мамин и Текслер слепо копируют руководителя буквально во всем: даже в наличии «Голодец» и «Голиковой».

Ткачева – продукт взаимного интереса двух вице – Евдокимова и Гехт. Одобренный к тому же (благодаря дружбе Евдокимова с мадам Текслер) первой леди региона, которая вообще считает, что большинство управленческих позиций должны занимать медики.

Что же касается непосредственно ФОМСА…

Руководители этой странной структуры всегда слепо выполняли волю курирующего

вице-губернатора. Так, Роман Панов и Ирина Михалевская – магнитогорцы, дорогостоящее оборудование и финансирование обеспечили родной Магнитке. В первом случае, это очень было нужно куратору Панова – Косилову, во втором – Редину и Дубровскому.

Так что, Гехт, как кадровый симбиоз Гришанкова – Юревича, вероятнее всего, контролируя Ткачеву, продолжит линию Вербицкого – руководителя фонда при Юревиче, тоже, кстати, рекрутированного властью на «дележку» медицинских денег из 8-й больницы. И, возможно, такая политика будет предпочтительнее для региональной медицины, чем бесконечное перетягивание одеяла на себя магнитогорцами.

Блондинка в законе

Говорят, что скоро на небосклоне, во всяком случае, местной политики и СМИ, возникнет с новыми полномочиями еще одна блондинка – давняя помощница Мошарова,

экс-телеведущая местного ГТРК Лариса Окунева. Якобы, вместе с еще одним давним (со времен Юревича) сподвижником выходца из горсвета, Юрием Чановым (пойманным на взятке, но отделавшимся легким испугом по причине содействия следствию по своему нелицеприятному делу) она будет заниматься выборами пула Мошарова в ЗСО. Для журналистов это новость скорее хорошая – Окунева давно пользуется симпатией бывших коллег, в отличие, например, от вечно навязываемых властью (или амбициозных самовыдвиженцев) «лидеров» местного союза журналистов.

Роли в этом тандеме будут распределяться, как и ранее, в гордуме – Чанов – мозг, Окунева – коммуникации. Мякуш, которому не светит остаться спикером и даже депутатом ЗСО после выборов 2020, поможет команде своего протеже стать новым председателем Собрания и своими связями, и даже кадрами и – Илюшиной и Лихачевой.

На дожитие

Кстати, по информации источника, близкого к центру «омоложения» региональной власти во всех ветвях, в новом ЗСО из « аксакалов» останется (точно) только бывший, почти 70-летний, экс-прокурор Анатолий Брагин. Для гендерного баланса ему в законодательной власти оставят какую – нибудь «бабушку», типа любимицы Мякуша – Поддубной. Правда, ей не очень симпатизирует сам Брагин, поэтому, возможно, ему в «собеседницы» законсервируют хотя бы на созыв, другую Марину – магнитогорскую пенсионерку – докторицу Шеметову. По слухам, в 2020-м уйдет даже Чернобровин. Который сидит в Собрании все созывы…

Клубничка

Одна из самых будоражащих сплетен сезона – недавно ставший губернатором АЛТ не просидит в это должности и двух лет. Мол, уедет после саммитов в столицу – таковы договоренности.

А челябинцам оставят Ирину Альфредовну. Если, конечно, она не спалится на заявленной перезагрузке соцблока, которая, при ее-то компетенциях – четверть века социальным педагогом и девять лет чиновницей на пяти – шести местах, может обернуться изрядным глюком.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 24.10.19

ММК завершил первый этап внедрения единой корпоративной информационной системы. / В Златоусте определились с новым градоначальником. / Южноуральский вице-губернатор попал в ДТП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»