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Пятница, 25 октября 2019, 18:36 мск

Новости Челябинск

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ФСБ задержала главу одного из районов Южного Урала

Задержан глава Нагайбакского района Челябинской области Виталий Гайсин.

По информации источников «Нового Дня» в правоохранительных органах, чиновник проходит по делу о подделке документов и мошенничестве в особо крупном размере.

Задержание произвели сотрудники ФСБ.

По некоторым данным, задержан и один из подчиненных главы района. Другие подробности пока не сообщаются.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 25.10.19

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