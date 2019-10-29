Узкий взгляд на обширные территории. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Странное отношение российского руководства к проблемам Сибири и Дальнего Востока – полное пренебрежение существующим положением населения, инфраструктуры, социальной сферы, отказ оценивать следующее из этой ситуации будущее регионов – может говорить о том, что чиновники уже не считают эти территории российскими, поэтому не собираются ничего делать для «чужой территории».

То есть дальневосточная внешняя политика в перспективе заключается в подчинении Китаю – для начала через передачу территорий, теперь через интернет, то есть предоставление государственных полномочий контроля и управления на территории РФ.

Сначала предоставление ограниченной области управления – контроля в сфере массовой цифровой информации – только для китайских советов руководству РФ. Потом плавное, незаметное расширение полномочий и превращение советов в предписания китайской стороны (пока что уполномоченных экспертов). Затем расширение практики предписаний на другие сферы управления и территории. И затем переход управления в руки уже непосредственно китайских чиновников, назначенных Пекином для управления «северными территориями». Таким видится возможный сценарий медленного поглощения российского государства, исходя из наблюдаемых отношений между Кремлем и Китаем.

К этому можно добавить уже осуществляемую практику китайского присутствия на территории Сибири, с жизнью по китайским правилам и законам, отсутствием российской правовой и государственной системы на «китайской» территории, а также постоянным стремлением Китая расширить свои полномочия там – а лучше и не только там. И это логично с точки зрения интересов Китая.

Китай ведь не будет делать что-либо в пользу противника (а РФ – противник). Китай под видом помощи будет предлагать что-либо вредное или, как минимум, то, что служит достижению его цели – поглощению российской территории. Это может быть не обязательно что-то откровенно неприемлемое и заметное прямо сейчас, но сама цель естественным образом заключается в разрушении российского государства, причём не путинского, а государства как принципа и системы существования суверенной территории, посредством которого население (граждане) осуществляет хозяйствование на своей земле.

Уничтожение российского государства, и даже государственности в принципе, тем более европейского типа, и создание своего, китайского, азиатского – антиевропейского, без прав и свобод для людей, без граждан вообще, а только с покорными подчинёнными – как это сейчас и есть в Китае. Эта идея вполне согласуется с экспансионистской политикой современного Китая, который тратит немалые ресурсы на расширение своего присутствия и влияния в мире. Так почему бы заодно не расширить своё присутствие и в регионе севернее Китая? Ведь Китай практически официально претендует на часть российской территории, и нет никаких свидетельств, что он передумал и собирается отказаться от этих притязаний.

А их там миллиард с лишним – против сотни миллионов с небольшим российского населения. В случае военного конфликта при отсутствии надёжной армии и качественных вооружений сопротивление российской стороны не будет эффективным. Да до него даже и не дойдёт: с нынешней подготовкой армии защищать можно только героически, то есть сверхусилиями и обязательно гибелью «за родину». Кому это надо? Да и население «развращено» – занято совсем другими мыслями и делами. Не до спасения государства, тем более в его сегодняшней форме. А вот Китай будет выглядеть в глазах большинства именно справедливым государством – тем более что он коммунистический (тут сыграют воспоминания о СССР).

В Китае демонстрируется забота о населении, выплачиваются пенсии и пособия, уровень жизни выше, чем в РФ, и перспективы наглядны и приятны. Если всё будет правильно подано, то присоединение РФ к Китаю население примет без возражений, и даже с радостью и удовлетворением. Тем более что говорится, что Китаю вся территория РФ вроде бы не нужна (но это не точно). Что он возьмёт только то, на что претендует уже давно – свои «исконно китайские территории». Поэтому российское население из восточных регионов, если ему не нравится Китай, может переселиться западней – территории всё равно будет достаточно, тем более, на Дальнем Востоке и в Сибири людей немного. Проблем не будет.

По идее, проблемой это должно быть для Кремля, как для центральной власти и организационного аппарата – организующего жизнь в масштабах всей страны, а не только ближайших к Кремлю территорий и людей. Но в нынешней власти много чиновников, которым безразлично будущее страны: они не заботятся о ней, «после нас хоть потоп». Ну, а если страна не имеет для них ценности, то незачем за неё и держаться.

И если им обеспечить безопасность и возможность распоряжаться своими припасами, то они с радостью откажутся от власти – потому что власть сегодня для них – это неподъёмный труд, от которого хотелось бы избавиться. Это клубок нерешаемых для них проблем, и разрубить одним махом этот гордиев узел должно быть для них очень заманчиво. Осталось дело за созданием надёжного варианта обеспечения гарантий безопасности, права собственности и свободы перемещения – со стороны Китая, или даже вообще любой силы, физически способной на это. И эти чиновники с удовольствием всё бросят и уйдут.

Сближение с Китаем – это факт. Территориальное, финансовое, идеологическое – в смысле диктатуры, методов управления, одинаковых или схожих целей управления. Неприятие западных ценностей и вообще западного образа жизни и управления страной – общее. Склонность к азиатчине у российского правящего слоя была всегда, и есть сейчас. И население, в общем-то, такое же. Тоже в собственной жизни, в быту не считается с правами и свободами друг друга, нарушает их постоянно, и в любом случае с китайцами у него сходства значительно больше, чем с европейцами. Уровень развития примерно такой же. А технологически китайцы уже впереди, и для кого-то выглядит заманчиво – присоединиться к победителю, стать частью более развитой цивилизации, народа, которым можно гордиться. Да ещё и повысить свой уровень жизни.

Чиновники вообще всё примут без проблем. Правда, есть опасность расстрела, в связи с известной китайской политикой борьбы с коррупцией. Но если примут особые правила для «северных территорий», установят какой-нибудь переходный период или проведут амнистию на приемлемых условиях, то почему бы нет. Чиновникам главное сохранить свои доходные места, а какой администрации подчиняться – кремлёвской или пекинской – им, в общем-то, безразлично.

Перенос акцентов на китайские юани в финансовой политике РФ тоже говорит о возрастающей роли и укреплении отношений между двумя странами. А то, что это с финансовой точки зрения абсурдно (предпочесть слабые ненадёжные юани общепризнанным долларам), поскольку убыточно – говорит о том, что мы видим только поверхность, а в глубине отношений есть ещё что-то очень важное – такое, ради чего можно и потерять сколько-то миллиардов долларов. Тем более не своих, а бюджетных.

А то, что вся остальная Россия не разделяет этого подхода, и, например, деловая часть страны закупается долларами, не обращая внимания на пожелания Кремля, указывает на выгоду официальной финансовой политики только для небольшой группы деятелей – именно для кремлёвских, и больше ни для кого. И это подкрепляет мысль о существовании неких тайных договорённостей между ними и руководством Китая.

Что-то подспудно происходит. Возможно, вектор внешней политики у кремлёвских действительно изменился, и флюгер теперь указывает на восток. Вероятно, они уверились в том, что с Западом у них ничего не выйдет. По крайней мере, достигнуть гарантированных договорённостей не получается (Европа же вон какая ненадёжная). И сейчас им нужно без катастрофы сменить все действовавшие планы на новый запасной «план Б». Чтобы вовремя покинуть «Титаник».

Челябинск, Сергей Ясинский

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