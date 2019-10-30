В Челябинской области не могут увеличить долю качественных дорог

Челябинская область никак не может увеличить долю качественных дорог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликована государственная статистика соответствия автомобильных дорог общего пользования нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения.

По итогам 2018 года лидерами оказались Москва (97% качественных дорог) и Ханты-Мансийский автономный округ (84,5%).

Челябинск с показателем 52,5% находится в середине рейтинга, но на фоне других регионов Уральского федерального округа выглядит довольно бледно. Область занимает третье место с конца. Хуже только в Свердловской области (50,1%) и Курганской (31%).

Однако свердловчане с 2015 года демонстрируют устойчивую тенденцию к улучшению, а показатель южноуральцев не меняется с 2013 года.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.10.19

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