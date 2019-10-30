ММК продолжает модернизацию доменного производства

ММК продолжает модернизацию доменного цеха.

За последние годы на Магнитогорском металлургическом комбинате была проведена реконструкция литейных дворов четырех доменных печей, что значительно сократило выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Магнитогорска. Об этом рассказал ведущий специалист технологической группы доменного цеха ПАО «ММК» Виталий Бегинюк, выступая на завершившейся в Магнитогорске конференции «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве».

Модернизация литейных дворов доменных печей Магнитки началась в 2013 году с реконструкции доменной печи №6. На этой печи впервые на комбинате была организована система закрытых желобов и система аспирации литейного двора. Также впервые установлено гидравлическое оборудование для закрытия (пушка) и вскрытия (бурмашина с перфоратором) чугунной лётки. Для подъема крышек над желобами установлен манипулятор. Основными элементами системы аспирации являются мощный электрофильтр с эффективностью очистки 98-99% и две тягодутьевые машины с производительностью по воздуху 800 тыс.м³/час. Начальная запыленность составляла 2500 мг/нм³, остаточная – менее 50 мг/нм³, запыленность в рабочей зоне – менее 6 мг/нм³. Модернизация литейного двора на только значительно сократила выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, но и улучшила условия труда горновых.

В 2016-2017 в ходе капитальных ремонтов были реконструированы литейные дворы доменных печей № 9 и 10. Здесь также были организованы системы закрытых желобов с аспирацией литейных дворов и шихтоподачи и установлено гидравлическое оборудование литейного двора (машины вскрытия, закрытия леток и манипулятор). Аналогичная реконструкция литейного была проведена в 2018 году в ходе капитального ремонта I разряда доменной печи №1. Помимо этого, на первой домне было решено изменить конструктивную особенность системы охлаждения печи. Вместо плитовых вертикальных чугунных холодильников в районе заплечиков и фурменной зоны были установлены медные горизонтальные холодильники.

В соответствии с программой капитальных ремонтов в 2020 году ММК приступит к реконструкции доменной печи № 2. Здесь также будет модернизировано охлаждение с установкой системы с горизонтальными охлаждающими элементами. Помимо этого, будет проведена реконструкция литейных дворов. Основное технологическое оборудование для выпуска чугуна и шлака планируется заменить на современные гидравлические горновые машины. Изменения затронут и главные горновые желоба, которые будут иметь конвективное охлаждение и увеличатся в размерах, что позволит улучшить разделение чугуна и шлака. Футеровка транспортных желобов будет выполнена из огнеупорного бетона. Кроме того, желоба будут оборудованы укрытиями с устройством аспирации. Благодаря аспирационной установке производительностью 850 тыс. кубометров в час существенно снизится нагрузка на окружающую среду.

Прорывным для доменного производства ММК станет строительство комплекса новой доменной печи №11 с рабочим объемом 3800 м³ и производительностью 3,7 млн тонн чугуна в год. Эта печь, пуск которой намечен на 2024 год, будет построена в соответствии с наилучшими доступными технологиями. На ней будет предусмотрена система аспирации литейных дворов и подбункерных помещений производительностью 2 млн м³/ч и остаточной запыленностью 10 мг/м3. Также будут установлены системы очистки доменного газа и придоменной грануляции шлака. Печь будет оснащена локальным оборотным циклом водоснабжения. Будет построена утилизационная паровоздуходувная электростанция. Предусмотрена возможность применения технологии вдувания пылеугольного топлива. Запуск в эксплуатацию новой доменной печи позволит вывести из работы три действующих доменных печи и достигнуть сокращения выбросов в атмосферу на 6,6 тыс. тонн.

В докладе представителя ММК нашла отражение и тема применения в доменном производстве комбината агломерата с недавно вошедшей в эксплуатацию новой аглофабрики №5, которая представляет собой яркий пример применения принципов НДТ в металлургическом производстве. Аглофабрика оснащена 19-ю высокоэффективными природоохранными объектами. Ввод в работу новой аглофабрики позволил вывести из эксплуатации физически и морально устаревшее оборудование агломерационной фабрики № 4. Результатом стало радикальное снижение техногенной нагрузки и многократное снижение выбросов наиболее вредных веществ. Помимо экологического эффекта новая аглофабрики обеспечила более высокое качество агломерата с большим содержанием железа и меньшим отсевом мелочи. Благодаря агломерату с новой аглофабрики было отмечено улучшение параметров работы доменных печей.

Конференция «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве» была организована Ассоциацией «Русская Сталь», Международным союзом доменщиков и журналом «Металлы Евразии» при поддержке Минпромторга России в целях информирования о новейших технологиях и практических достижениях в аглококсодоменном переделе, а также для поддержки обмена передовым опытом. Первая часть двухдневного мероприятия проходила в Москве, вторая – на площадке ПАО «ММК».

По итогам конференции был составлен проект резолюции. Согласованный документ будет передан в федеральные органы исполнительной власти – Министерство промышленности и торговли и Министерство природных ресурсов. В резолюции отмечено, что при проведении капитальных ремонтов доменных печей I разряда следует в приоритетном порядке обеспечивать внедрение новейших технологий и оборудования, соответствующие лучшим практикам (бесконусные загрузочные устройства, технология вдувания пылеугольного топлива, системы автоматического контроля выбросов и другие энергоэффективные решения). Это будет способствовать повышению эффективности процесса и снижению негативного воздействия на окружающую среду, создаваемого аглококсодоменным переделом. Предлагается также обратиться к законодательным, исполнительным и надзорным органам государственной власти с предложением разработать стимулирующие меры, обеспечивающие переход предприятий черной металлургии на НДТ.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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