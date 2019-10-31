ММК стал одним из победителей всероссийского конкурса закупщиков

Магнитогорский металлургический комбинат вошел в число победителей всероссийского конкурса «Лидер конкурентных закупок». Компания награждена в номинации «Развитие потенциала команды».

Итоги ежегодной премии подвели в Москве. В этом году организаторы получили 220 заявок от компаний со всей России. В итоге звания «Лидер конкурентных закупок» в различных номинациях удостоены 14 организаций.

Темой доклада, представленного Магнитогорским металлургическим комбинатом на конкурс, стало развитие категорийного менеджмента в службе закупок в 2019 году. В основе данного подхода к закупкам лежит делегирование полномочий подписания договоров и контрактов категорийным менеджерам в рамках выданных доверенностей. Конкурсная комиссия высоко отметила достижения службы закупок ММК и развитие потенциала ее сотрудников.

Премия «Лидер конкурентных закупок» – первый профессиональный конкурс в сфере торгово-закупочной деятельности. Он проводится с 2012 года и объединяет закупщиков, представителей органов власти, СМИ и общественных организаций. Цель премии – привлечение внимания к наиболее значимым проектам в области закупок, которые повышают эффективность работы компаний и вносят существенный вклад в развитие всего рынка.

ММК является постоянным участником и лауреатом премии «Лидер конкурентных закупок». В числе премий ПАО «ММК» есть награды в номинациях «Экономическая эффективность закупочных операций», «За развитие и оптимизацию закупочной деятельности», «Лидер инноваций торгово-закупочной деятельности» и «Экономическая эффективность закупочных операций».

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 31.10.19

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