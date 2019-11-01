Алексей Текслер озвучил имя претендента на пост регионального омбудсмена

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил имя претендента на пост регионального уполномоченного по правам человека.
«Вношу кандидатуру Антона Шарпилова на должность уполномоченного по правам человека. Несмотря на молодость, у него большой опыт общественной работы. Антон Юрьевич – член Общественной палаты области, председатель регионального отделения «Поискового движения России», возглавляет «Областной центр дополнительного образования детей», где много и успешно работает с подрастающим поколением, – написал Текслер в соцсетях. – Вижу в нем нацеленность на результат, искреннее желание помогать людям, защищать их интересы».
Как уже сообщал «Новый День», прежний омбудсмен Маргарита Павлова получила назначение в Совет Федерации РФ.
Кандидатуру Шарпилова должна согласовать уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и утвердить Законодательное собрание Челябинской области.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 01.11.19
Теперь официально: у Челябинского авиапредприятия появился новый гендиректор. / В Челябинске ищут нового главного архитектора. / Самые крутые слухи недели: рокировки, раскадровки. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube