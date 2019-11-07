Самые крутые слухи недели: английский формат

Южный Урал прирастет Сибирью и Севером

Кураторов Текслера, как рассказывают инсайдеры, пока не раздражают его действия по формированию команды из норильцев, красноярцев и бывших мурманских функционеров. Мол, вливание новой чиновной крови чревато только для вливающего – не справится с поставленными задачами и данными обещаниями, вылетит и сам, и все его клевреты, как это произошло почти со всеми «магнитогорцами», а до этого с «макфовцами».

Немного беспокоит москвичей троица Текслер – Гехт – Шмидт и переживающий почти Ренессанс Гартунг, но исключительно потому, что все должности – сильно публичные, спикерские. Так, один из консервативно настроенных президентских администраторов даже обеспокоился, мол, нужно не забыть к празднованию юбилея Победы в регионе послать туда кого-нибудь из вип-персон, условно говоря, «Ивановых и Рабиновичей».

Это еще товарищ не знает, что вскоре Дубровина в ОП заменит Гербер.

Всеобщее удовлетворение

Зато в Москве довольны «феминизацией» челябинского чиновничества. Особенно удачным считается выбор кандидатуры будущего мэра областного. В кабинетах Кириенко даже сокрушаются: с такой бы Котовой прямые выборы вернуть…

Понравилось федералам, что с общественниками-экологами губернатор лично решил наладить отношения. Но особенно удовлетворен один глава крупной корпорации, с которым Текслер был волей-неволей завязан еще в роли зама энергетического министра, – тем, что новый челябинский губернатора начал активнее Дубровского продвигать инициативы РМК, умудряясь не афишировать свои симпатии к нелюбимой жителями регионального центра компании.

Доволен и Христенко – по делам Лейвикова и его племянника договорился, Рыжего с Ткачевой трудоустроил. Преференции для родного ЧПИ оговорил. Да собственно, и мадам Котова, с ее завязкой в 90-е на ближайших сподвижников Христенко – Дементьева и Реуса – тоже, его креатура.

Даже решение заменить Мякуша более молодым, но опытным лояльным Мошаровым в столице одобрено.

Единственное, что пока настораживает «смотрящих» – это отсутствие демонстрации поддержки «олдушек». Политологи усматривают в этом несоотвествие заявленному главой государства тренду (после поднятия планки пенсионного возраста), что «в 55 – 60 лет жизнь только начинается, а трудовая деятельность продолжается».

Все по блату

Без энтузиазма вышли на службу после ноябрьских праздников региональные ФОМСовцы и чиновники минсоца. И дело даже не в том, что новая метла может вымести не всех, но каждого. А в том, что чиновники – тоже люди, и тоже страдают сетевой зависимостью, и, конечно, каждое ведомство выяснило, кто и как продвинул их начальниц, что сразу же стали великими руководительницами, едва закончили вуз.

Буторину двигала в свое время профессор-бабушка – детский психиатр, а про «миссис Агату» вообще говорят полушепотом и оглядываясь, называя ее «движок» исключительно по имени – отчеству – «Виктор Борисович» (при посредничестве самих влиятельных дам челябинского королевства – Гехт и Текслер). Болтают, что собеседование с новой начальницей проводит сама жена его – Голикова. Смех, конечно, а не кадровая политика. Но это – суровые будни местного чиновничеста.

К слову, у этой особы – новой начальницы регионального фонда медстрахования вообще не карьера, а американские горки. Больше двух лет нигде не работала, но почти с профессиональных пеленок – зам руководителя или руководитель.

Ну а завистливые клерки шипят, что новоявленные управленческие звезды разбираются в экономике примерно так же, как и их куратор Гехт. А в означенных министерствах, завязанных на крупных бюджетных деньгах, это означает только одно: очередные блондинки – фигуры несамостоятельные. И только с течением времени станет понятно, кто же ими «кукловодит».

Челябинская Кейт Миддлтон

Говорят, что стройная и моложавая госпожа Текслер не останется в тени своего пока еще популярного (среди очень простых южноуральцев) супруга – губернатора. Из нее московские специалисты будут лепить нечто вроде местной герцогини Кембриджской. Такой нравственный авторитет с доступом к первому лицу. Разумеется, на первый план выйдут проблемы материнства и детства, благотворительность в этой сфере, а еще – культурные мероприятия. И светская жизнь – эту сферу первая леди намерена «перезагрузить»: пока предполагается, как бы это сказать попроще, английский формат – садовые выставки, благотворительные концерты, какие-нибудь скачки и обязательное посещение отдаленных городков и деревушек.

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