Замглавы Чесменского района освободили из-под ареста

Челябинский областной суд освободил из-под ареста заместителя главы администрации Чесменского района Константина Гнипа.
Напомним, чиновника обвиняют в получении взятки в размере 480 тысяч рублей за заключение муниципального контракта с определенным бизнесменом.
Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Гнипы, отменил постановление Чесменского районного суда от 22 октября 2019, продлившего Д срок домашнего ареста чиновника всего до 8 месяцев, то есть до 24 декабря 2019 года.
Удовлетворяя жалобу адвоката, суд апелляционной инстанции отклонил ходатайство следователя о продлении срока действия меры пресечения и освободил обвиняемого из-под домашнего ареста. Основанием явилось невыполнение требований закона о мотивации особой сложности уголовного дела, по которому ставился вопрос о продлении действия меры пресечения в виде домашнего ареста на срок свыше 6 месяцев.
Органами предварительного следствия Гнипа обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 11.11.19
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