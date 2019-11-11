Замглавы Чесменского района освободили из-под ареста

Челябинский областной суд освободил из-под ареста заместителя главы администрации Чесменского района Константина Гнипа.

Напомним, чиновника обвиняют в получении взятки в размере 480 тысяч рублей за заключение муниципального контракта с определенным бизнесменом.

Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Гнипы, отменил постановление Чесменского районного суда от 22 октября 2019, продлившего Д срок домашнего ареста чиновника всего до 8 месяцев, то есть до 24 декабря 2019 года.

Удовлетворяя жалобу адвоката, суд апелляционной инстанции отклонил ходатайство следователя о продлении срока действия меры пресечения и освободил обвиняемого из-под домашнего ареста. Основанием явилось невыполнение требований закона о мотивации особой сложности уголовного дела, по которому ставился вопрос о продлении действия меры пресечения в виде домашнего ареста на срок свыше 6 месяцев.

Органами предварительного следствия Гнипа обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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