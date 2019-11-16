Подмахнула не глядя: банк требует с челябинки 41 тыс рублей за выпуск карты

Доверчивость обошлась челябинке в круглую сумму: женщина взяла в кредит 120 тысяч рублей, вернула их на следующий день, и теперь за закрытие кредита с нее требуют 75 тысяч рублей, причем, сумма все время растет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деньги понадобились женщине, чтобы оплатить обучение дочери.

В банке ей предложили кредит под 23% годовых при условии безналичных расчетов. Женщина настаивала, что ей нужна не кредитная карта, а обычный кредит с понятным графиком платежей. В банке объяснили: без карты никак, но деньги сразу выдадут в кассе, а операцию проведут, как безналичную, чтобы сохранить низкий процент расчета.

Женщина согласилась и подписала документы, не особо вчитываясь в мелкий шрифт, которым был напечатан объемный договор.

Вернувшись домой, челябинка посмотрела график платежей и удивилась: ежемесячный платеж составлял 13 тысяч 700 рублей в течение 3 лет. То есть, взяв 120 тыс, женщина должна вернуть около полумиллиона рублей.

«Я эти деньги схватила – и назад. Приехала, говорю им: «Вы что творите? Я же не сумасшедшая, чтобы под 60% у вас кредит взять! Заберите, я не хочу. Вернула деньги в кассу, спрашиваю, когда я могу закрыть кредит. И тут они огорошили: «Пока 75 тысяч не заплатите, кредит не закроется». У меня всё опустилось. 120 тысяч взять, на следующий день вернуть, и 75 тысяч должна! А они договор достают: «Вот, вы же сами подписали!" – цитирует челябинку 74.ru.

Как выяснилось, после заключения договора с женщины списали деньги за две страховки, взяли комиссию за выдачу наличных, начислили платежи под 60% годовых и выдали кредитку стоимостью 41 тыс рублей (эта сумма, кстати, была указана в договоре, но челябинка, подписывая документы, не обратила на это внимания).

«Карту они выдали, но я даже конверт с ПИН-кодом от неё не вскрывала, он запечатан. Назад они её не берут, пока я не верну 75 тысяч, и продолжают списывать с неё проценты. В эту карту входит вторая страховка, расторгнуть которую не получается, потому что договор у страховой составлен не со мной, а с банком», – рассказывает женщина.

В банке уверяют: клиентку обо всем предупредили заранее и в качестве доказательства демонстрируют ее подпись на договоре:

«Заемщик, даже если они возвращают предоставленные в кредит денежные средства в самое ближайшее время после их получения, часто не обращают внимание на тот факт, что кредит был предоставлен, по нему уже начали начисляться проценты.

Кроме того, заёмщики зачастую не принимают во внимание, что за счёт кредитных средств они совершали какие-либо операции, покупки, приобретение услуг. Поэтому возникают ситуации, когда возвращаемая после получения кредита денежная сумма становится меньше той, которая необходима для полного погашения кредита, учитывая начисленные проценты и расходы на приобретенные товары, услуги.

Также необходимо помнить, что ставки бывают разные по разным операциям, и, как правило, если кредит предназначен для безналичной оплаты товаров, работ, услуг, то ставка за совершение иных операций, в частности наличных, бывает выше. Подобная ситуация возникла и в отношении данной клиентки – возвращаемая сумма была меньше, чем требовалось для погашения кредита, – прокомментировали в пресс-службе банка «Восточный». – При этом клиент предварительно был ознакомлен с тарифами банка, где указываются эти ставки, и согласился с ними, заключив на предложенных условиях договор кредитования.

Консультантами банка клиенту были разъяснены все особенности приобретаемых продуктов, им были прочтены условия договоров, о чем свидетельствуют подписи клиента на документах».

Челябинка пытается разорвать отношения с банком через суд, но пока безрезультатно.

Челябинск, Павел Зварзин

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