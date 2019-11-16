Ученые выяснили, как кофе влияет на рак, диабет и продолжительность жизни

Кофе позволяет защитить организм от серьезных заболеваний и продлить жизнь. К такому выводу пришли ученые Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», употребление черного кофе активирует клеточный процесс, улучшающий состояние сосудов. Тем самым кофе защищает от повреждений сердце, причем, оказывает подобный эффект даже при диабете, ожирении и изменениях, связанных с возрастом.

«Риск развития онкологических заболеваний снижается на 20%, риск развития диабета второго типа – на 30%, – цитирует исследователей МедикФорум. – Работа сердца при употреблении кофе улучшается на 5%».

Секрет в том, что кофе содержит антиоксиданты, тормозящие в организме процессы окисления, последствием которых является не только старение, но и развитие опасных патологий, включая все виды опухолей и болезни сердца.

Как оказалось, в спелых кофейных зернах содержится около тысячи антиоксидантов, а при обжарке образуются новые.

Напомним, споры о пользе и вреде кофе ведутся в медицинской среде давно: одни считают, что кофе поднимает давление и вызывает тахикардию, другие уверяют, что эти эффекты незначительны и краткосрочны.

Немецкие ученые считают, что для получения целебного эффекта необходимо пить в день 2 – 4 чашки черного молотого кофе без молока, сахара и прочих добавок.

Растворимый и сублимированный кофе лечебных свойств не имеют.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.11.19

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