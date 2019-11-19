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Вторник, 19 ноября 2019, 07:20 мск

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Политическое похолодание. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Еженедельная колонка Сергея Ясинского сегодня посвящена некоторым аспектам отношений России, США и Европы.

«На днях США в лице своего госсекретаря Майка Помпео заявили, что Россия не является партнёром США и Европы «участвующим в наших общих начинаниях – борьбе с угрозой терроризма в мире или в продвижении свободы, процветания и экономического благополучия в мире». По словам Помпео, было бы неразумно думать, что Россия хотя бы отдалённо будет таким же партнёром, как США или европейские страны.

Вообще, Россию и Китай Помпео в своей речи обозначил как две главные угрозы европейской цивилизации, а две главные темы, которые в свете этих угроз имеют особое значение, по его словам – это поставки российских энергоносителей в Европу и недостаточное финансирование деятельности НАТО.

Обе эти темы звучат не в первый раз – они уже, скорей, традиционны для нынешней американской администрации. Президент Трамп постоянно говорит об этом, как только речь заходит о европейской политике, и тут на первом месте, конечно, финансово-экономические интересы США. Во-первых, Америке нужно наладить сбыт своего сланцевого газа в Европу, и, во-вторых, снизить свои расходы на поддержку безопасности в Европе за счёт наращивания расходов европейских стран (в соответствие с их обязательствами по поддержанию боеспособности НАТО).

Но внимание привлекает откровенность Майка Помпео в обозначении России фактически как врага цивилизации. При этом, часть европейских государственных деятелей и политиков вполне сознательно поддерживает сотрудничество с Россией, а также ослабление НАТО вопреки существующим опасностям. Тут, конечно, имеют значение и выгоды европейских стран от такой политики, и личные выгоды политических деятелей – в виде экономии средств и получения различных преференций и возможностей обогащения. А проблема здесь в нахождении и поддержании правильного баланса между выгодой и опасностью разрушения европейской цивилизации посредством коррупции.

И сумеют ли европейские политические деятели выдерживать этот баланс – вопрос. Ведь приятные возможности создаются не просто так, а для выгоды тех, кто создает и ожидает от европейцев соответствующей отдачи. И любой европеец, ввязываясь в эти дела, в самом полном смысле играет с огнём.

Для российского руководства ставки в этом деле высоки – средством оплаты провала может оказаться собственная жизнь, и это не говоря об огромных денежных суммах и вообще расходах ресурсов на проведение своей политики, на достижение своих целей. Да и выхода другого у него нет: никакие отдельные операции пока не привели к продвижению вперёд к поставленной цели. Европа не стала ближе и не готова принять российский правящий слой как часть европейской элиты. А без этого всё остальное не имеет особого смысла: всё построенное – это пока лишь домик на песке, который обрушится при первой же встряске. Нужны более серьёзные результаты, и ради этого российский правящий слой не пожалеет ничего и никого. Поэтому и требовать отдачи он будет со всем упорством и настойчивостью.

Америка предлагает вариант, выгодный ей, и в перспективе выгодный Европе, но он не выгоден тем европейским деятелям, которые связаны с Россией и получают от неё доходы и различные блага. Они не заинтересованы в предложениях США. Поэтому, кроме укрепления НАТО, нужны более тонкие меры – если нельзя более толстые. И смысл этих мер в том, чтобы для Европы, для её лидеров, сотрудничество с российской администрацией больше не представляло никакого интереса. Ни финансового, ни карьерного, ни в плане личной безопасности. И даже, может быть, чтобы оно вредило их положению, портило им репутацию, сокращало их возможности карьеры и приятной жизни.

Пока Америка действует грубо, то есть, ограничиваясь только непосредственным выполнением своих задач, и потому не достигает успеха в Европе. Меры, которые она предлагает, совершенно недостаточные, чтобы изменить и улучшить ситуацию. Ведь нужно менять европейских чиновников, подозреваемых в переходе на сторону противника, а для этого требуются более решительные меры. Чиновники будут сопротивляться, а вся власть, все механизмы европейской системы находятся в их руках, и они знают, что с ними делать.

Возможно, выступление Помпео – это именно вступление в новый этап политики, начало того, что уже успели назвать второй холодной войной.

Челябинск, Сергей Ясинский

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