Самые крутые слухи недели: пугачевщина по-южноуральски

В ЗАКСе только дедушки…

Говорят, что вроде бы уже сложившаяся позиция губернатора – обновить местный парламентаризм свежей кровью, начинает корректироваться под влиянием местной и общефедеральной политической конъюнктуры. Дело в том, что федеральной власти, по заведенной русской традиции нужен царь и – для отвода западных глаз – имитация демократии. Поскольку это ингредиенты несовместимые, демократию представляют руководимые из дворца партии, одна из которых состоит из чиновников и сами знаете кого. Это главная партия – партия власти.

Понятно, что ЕР стыдятся уже – парадокс! – даже сами скомпрометировавшие её члены, но менять эту гнилушку на аналогичную лишено смысла, если не выбросить в форточку пресловутую русскую политическую традицию. Ну, просто потому, что через год любая новация этого рода станет ЕР – массовой, нелюбимой карьерной лестницей для политиков – бизнесменов и чиновников.

Поэтому бывший либерал Кириенко (он же – бывший комсомольский лидер) решил, что пока в законодательную власть нужно тащить всю ту же ЕР. А протащить ее на ресурсе узнаваемости, неслыханной щедрости и пр. могут, как это ни странно, старые кадры – на местах однозначно. Потому что они еще и партийные кошельки.

Поэтому еще на прошлой неделе решившие «уйти» в следующем созыве Карликанов, Журавлев, Мякуш, Мительман и еще аж 11 парламентариев – бизнесменов (и одиозный Струков в их числе), в этот понедельник решили остаться (после «тайной вечери» у Аристова – главного переговорщика (на данный момент) между местной «старой гвардией» и северянами Текслера).

Родственная смена

Что же касается притока «новой крови», то, как один из вариантов обновления парламента по контролируемому варианту, рассматривается приток в ЗакСо сыновей нынешних парламентариев – сына Брагина, сына Мительмана (тем более, что в гордуме у него уже начались терки), еще одного сына Видгофа и даже сына Карликанова!

Еще у Текслера и его идеологов есть план слегка «разбавить» ряды коммерсов – депутатов врачами и преподавателями.

Да будет свет!

А как же Мошаров и его светлое будущее а ля мякуш – до 70 лет в спикерах по переданной из рук аксакала эстафете?!

Да неплохо. Он уже со всеми «новенькими» подружился, и вообще ему понравилось в исполнительной власти. К тому же, в случае, если его таки не отправят в парламент, он получит во власти кучу соблазнительных полномочий по своему «горсветовскому прошлому»: станет при Текслере кем-то вроде Букрина при Соловьеве и Сумине.

Их ответ Чемберлену

Не кинжалом, но вилочкой в спину текслеровской команды эксперты рассматривают решение элит Магнитки выдвинуть в ЗакСо Евгения Редина. И, в случае его победы, побороться за место парламентского спикера или зама спикера.

Мур – мур…

Говорят, что недавно отставленная Мурзина пойдет трудиться в одно из подразделений магнитогорского строителя Олега Лакницкого. Потому что РМК ее предложение о сотрудничестве отвергла – мол, в компании и так много бывших чиновников и пула Юревича, и Дубровского, а толку от отставленных чуть. Много полезнее для продвижения интересов корпорации они были в роли чиновников.

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