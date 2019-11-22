Ученья идут: над Челябинском загрохотали «тихие» самолеты

В Челябинске началась очередная серия учебно-тренировочных полетов авиационного полка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», полеты выполняются на истребителях-бомбардировщиках Су-34, поступивших на Шагольскую базу в октябре.
Су-34 относятся к самолетам пятого поколения. Они могут поражать любые объекты при любых метеоусловиях и освещенности.
По словам военных, уровень шума у них в 2 – 3 раза ниже, чем у Су-24.
Однако челябинцы новинку не оценили: по словам горожан, тише летать военные самолеты не стали, зато начали летать ниже. В некоторых районах грохот во время подобных полетов стал сильнее.
Челябинск, Павел Зварзин
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