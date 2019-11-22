В Челябинске произошло ДТП с тремя маршрутками, есть пострадавшие

В Челябинске произошло ДТП с тремя маршрутками. Есть пострадавшие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня около 8:45 утра на остановке Детский мир».

Маршрутка №128, следовавшая в сторону ЧТЗ ударила микроавтобус 42-го маршрута. Тот откатился вперед и столкнулся с маршруткой №112.

На место вызвали несколько бригад скорой помощи и реанимацию. Точное число пострадавших пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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