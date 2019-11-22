Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру южноуральского омбудсмена.

Как уже сообщал «Новый День», губернатор Алексей Текслер выбрал на эту роль Антона Шарпилова.

«Вношу кандидатуру Антона Шарпилова на должность уполномоченного по правам человека. Несмотря на молодость, у него большой опыт общественной работы. Антон Юрьевич – член Общественной палаты области, председатель регионального отделения «Поискового движения России», возглавляет «Областной центр дополнительного образования детей», где много и успешно работает с подрастающим поколением. Вижу в нем нацеленность на результат, искреннее желание помогать людям, защищать их интересы», – пояснил свой выбор глава региона.

Сразу после этого Шарпилова заподозрили в симпатии к сталинизму – на своих страницах в соцсетях он публиковал посты, восхваляющие генералиссимуса.

Будущий омбудсмен в ответ заявил, что для него важно «сохранять уважительное отношение к истории нашей страны, особенно в преддверии 75-летия Победы» . При этом он понимает и «во многом неоднозначное отношение к фигуре И. В. Сталина, сложившееся у многих».

Напомним, у Шарпилова нет юридического образования: он окончил энергетический факультет Южно-Уральского аграрного университета, но карьеру делал исключительно по общественной линии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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