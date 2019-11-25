25 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

25.11.2019, понедельник

10:00 Челябинск – Расширенное аппаратное совещание администрации города с участием врио главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит награды за вклад в военно-патриотическое воспитание и наградит победителей конкурсов и соревнований патриотической направленности (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

18:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная презентация нового симфонического оркестра Челябинской филармонии, с участием народного артиста России Дениса Мацуева, заслуженного артиста России, профессора Адика Абдурахманова (концертный зал имени Сергея Прокофьева, ул. Труда, 92А)

Челябинск. Другие новости 23.11.19

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