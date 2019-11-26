В Миассе рабочий погиб в шахте лифта

В Миассе рабочий упал в шахту лифта и погиб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне в одном из коммерческих предприятий на Машгородке. Во время выполнения монтажных работ мужчина сорвался с высоты и скончался от полученных травм.

По факту гибели человека Следственный комитет начал проверку. Свою комиссию сформировала и трудовая инспекция.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 26.11.19

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