В Миассе рабочий погиб в шахте лифта

В Миассе рабочий упал в шахту лифта и погиб.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне в одном из коммерческих предприятий на Машгородке. Во время выполнения монтажных работ мужчина сорвался с высоты и скончался от полученных травм.
По факту гибели человека Следственный комитет начал проверку. Свою комиссию сформировала и трудовая инспекция.
Миасс, Павел Зварзин
Миасс. Другие новости 26.11.19
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