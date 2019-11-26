Жители Уфалея спасают уникальный Т-34 – завтра чиновники могут его уничтожить

Жители Верхнего Уфалея спасают танк Т-34.

История появления в городе уникальной машины интересна сама по себе: летом 2015 года житель Москвы был задержан на границе Челябинской области при попытке перевезти в Казахстан танк Т-34-85 1945 года выпуска. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Коллекционер оформил договор продажи танка за 230 тысяч евро, но разрешение на вывоз из России культурных ценностей москвич запрашивать не стал, решив таким образом избежать таможенной пошлины.

Однако, согласно документам, выданным управлением министерства культуры России по Центральному федеральному округу, боевая машина времен Великой Отечественной войны является культурной ценностью государства.

Карталинский городской суд приговорил контрабандиста к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. А танк конфисковали, решив отдать в какой-нибудь уральский музей.

Машина хранится в поселке Чусовском недалеко от Верхнего Уфалея. Администрация Верхнеуфалейского городского округа и местного историко-краеведческого музея уже несколько месяцев планируют превратить танк в памятник и установить его на постамент в местном парке Победы. Однако местные жители против – это убьет уникальную машину, которая до сих пор на ходу. Как рассказал РИА «Новый День» эксперт по культурным ценностям «Предметы техники XIX-XX век» Дмитрий Басков, он уже обратился за помощью во все профильные инстанции – установка Т-34 на постамент влечет за собой неизбежное повреждение имущества, к примеру, двигатель танка будет залит бетоном и машина навсегда потеряет свои ходовые качества, а вместе с ними и материальную ценность. В управлении министерства культуры РФ в УрФО на запрос Баскова уже сообщили, что они против порчи ценного танка. Тем не менее, чиновники Верхнеуфалейского городского округа пока тверды в намерении осуществить свой план – 27 ноября Т-34 планируется перегнать в центр города для дальнейшего превращения его в муляж на постаменте.

Неравнодушные граждане между тем призывают губернатора Челябинской области откликнуться и предотвратить варварский акт в отношении культурной ценности РФ.

Уфалейцы также намерены выйти с инициативой на президента Путина и полпреда Николая Цуканова о создании в УрФО объединенного музея Уральского танкового корпуса. Помимо уфалейского танка для него уже есть десять не менее интересных и знаковых экспонатов.

Верхний Уфалей, Елена Васильева

Верхний Уфалей. Другие новости 26.11.19

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