Дело экс-сити-менеджера Миасса принимает странный оборот

Дело экс-сити-менеджера Миасса Станислава Третьякова принимает странный оборот.

Как уже сообщал «Новый День», экс-чиновника задержали утром 7 ноября прошлого года в кабинете главы города.

Первым стало обвинение в получении взятки в размере 143 тысяч рублей в 2012 году: эти деньги якобы передал ему один из коммерсантов за оформление земельного участка, минуя конкурсные процедуры. В то время Третьяков был заместителем главы города по имуществу.

Следом всплыл эпизод с получением взятки от бывшего вице-мэра Чебаркуля Алексея Сафонова, самого осужденного за взяточничество. По версии следствия, в том же 2012 году Третьяков обещал продать Сафонову муниципальную недвижимость и за эти «услуги», якобы, получил 300 тыс рублей.

Третье обвинение, предъявленное на прошлой неделе, касается действий Третьякова уже в роли сити-менеджера Миасса: в 2015 году он издал постановление, согласно которому обслуживание многоквартирных жилых домов передавалось от ООО «Миасская управляющая компания» (кстати, это актив все того же Сафонова) МП «Городская управляющая компания». В результате, утверждают следователи, ООО понесло многомиллионные убытки и были нарушены права собственников жилья, так как их даже не спросили, хотят ли они менять управляющую компанию.

Но и этим дело не ограничилось.

«Вчера следователь объявил, что сегодня Третьякову будет предъявлено новое, 5 по счету, обвинение, – рассказал РИА «Новый День» адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский. – Когда мы с Третьяковым явились, и он нам это обвинение предъявил и постановление вручил, мы сказали, что нам нужно время для подготовки показаний.

Следователь стал объяснять, что там изменилось только 3 слова, но, тем не менее, мы настояли, что должны прочитать весь текст, который составляет более 100 листов.

Тогда следователь ушел советоваться с руководством, а вернувшись, сказал, что никакого обвинения не было. Вместе с тем, постановления о привлечении в качестве обвиняемого осталось у меня с подписью следователя.

Следователь объявил об окончании следствия. Это абсолютное идеальное нарушение закона, аналогов которому я не помню. Непонятно, почему следственный комитет лихорадит. Хотя очевидно, что с нашим делом они зашли в тупик».

Колосовский сообщил, что гражданскими истцами по делу признаны ООО «Миасская управляющая компания» и некто Иванова, «которая, якобы, дала взятку в сумме 145 тысяч рублей».

«Эти действия противоречат закону и выглядят, как содействие в незаконном обогащении», – заявил адвокат.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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